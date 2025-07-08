Yılmaz Tunç ile DEM heyetinin görüşmesi ertelendi

Terörsüz Türkiye sürecinde dün oldukça önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından bu hafta sonuna doğru silah bırakması da bekleniyor.

Bu kapsamda da görüşmeler, bir hayli önem taşıyor.

Dün gelen son dakika bilgisinde de DEM heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği duyurulmuştu.

GÖRÜŞME ERTELENDİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ertelendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşme sona erdi.

Kritik görüşmenin DEM Parti'den yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü.

Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.