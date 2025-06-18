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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Birçok konuya açıklık getiren Bakan Tunç, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkındaki tahliye talebine ilişkin de açıklama yaptı.

Tahliye talebinin değerlendirileceğini söyleyen Bakan Tunç, akabinde de 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.

"BİR KISMI BİR SONRAKİ YASAMA YILINA DEVREDİLDİ"

Yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi hakkında değerlendirmede bulunan Tunç, "Yargı Reformu Strateji belgemiz 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı. Orada 264 hedef var. Bu hedefler hem yargı teşkilatının kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adalet sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik hukuk ve idari yargılama süreçlerini etkinliğini arttırmaya yönelik çok sayıda hedef var.

Önceki yıllardaki yargı reformu belgelerinin devamı niteliğinde. Yargı süreçlerinin çeşitlenmesi neticesinde planlı bir reform yapıyoruz. Bu kapsamda ceza adalet sistemi ile hazırladığımız yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine sunmuştuk. Ve Meclisimiz bunu değerlendirdi. Bir kısmını bir sonraki yasama yılına devretti.

Bir kısmı da yasalaşmış oldu. Yasalaşan hususlar çok önemli konular. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Artık bundan sonra 1 yıllık denetimli serbestlik süresinden yaralanabilmek için kişiler koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa onun onda birini yatmak zorunda.

Dolayısıyla sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek yok. Suç işleyen bunun karşılığını basit suç da olsa görmüş olacak. Bu konuda milletvekillerimiz gerekli yasal düzenlemeyi yapmış oldular. Bu cezasızlık algısını önlemeye yönelik bir düzenleme" diye konuştu.

"ADLİ TATİLDE DE AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALARIN GÖRÜLMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

"Aile hukuku ile ilgili bir düzenleme gelecek mi" sorusunu Bakan Tunç, şöyle yanıtladı: