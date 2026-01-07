Yılmaz Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Günlerdir dilden dile dolaşıyor...

Ankara kulisleri, son zamanlarda yeni bir infaz düzenlemesi geleceği iddialarıyla çalkalanıyor.

TUNÇ SORULARI YANITLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, kanundaki düzenlemeleri anlattı.

11. YARGI PAKETİ

Kanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, eşitsizlik eleştirilerini ortadan kaldıran düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını bildirdi.

Tunç, "Kovid-19 düzenlemesinden yararlandı, dışarda suç işledi" haberlerine yer verildiğini anımsatarak, söz konusu düzenlemeden açık cezaevindekilerin yararlandığını kaydetti.

Açık cezaevindeki hükümlülerin 3 ayda bir izne çıkabildiğini aktaran Tunç, "Açık cezaevinden tahliye oldu, suç işledi" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını vurguladı.

"İNFAZ DÜZENLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Yılmaz Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.