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Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında, 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığını söyledi ve şöyle devam etti:

"2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

"ARIZALAR TESPİT EDİLDİ"

Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

"2 KİŞİNİN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINDI"