Yılmaz Tunç'tan Zeyrek paylaşımı: Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir gelişme yaşandı.

Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği elektrik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ek bilirkişi raporunun hazırlanacağı öğrenildi.

"SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu kaydetti.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HAVUZ POMPA MOTORUNUN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Tunç, bilirkişi raporunda havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğunun tespit edildiğini belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda; havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.



Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.