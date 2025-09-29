Yine gündemde: Saatler geri alınacak mı? 2025 kararı...

Kuzey Yarımküre ülkeleri kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

Ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri ve Kasım başında ABD’de saatler bir saat geri alınacak.

Türkiye ise sabit saat uygulamasına devam ettiği için, önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı artacak.

23 Eylül Ekinoksu akabinde gündüzlerin de kısalmasıyla "saatler geri alınacak mı" merak konusu.

Peki; Türkiye'de saatler değişecek mi, geri alınacak mı? İşte son detaylar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025

Avrupa ülkelerinde saatler, 26 Ekim 2025 Pazar günü gece 03.00'te 1 saat geri alınacak. ABD’de ise bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı olacak.

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren kalıcı hale getirildi.

Yani 2025 yılında da saatler geri alınmayacak, mevcut uygulama GMT+3 kalıcı yaz saati üzerinden devam edecek.