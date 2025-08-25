YKS birincisi Ahmet'in tercihi bilgisayar mühendisliği oldu

Gaziantep'te yaşayan Ahmet Eren Özyurtseven, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün sabah saatlerinde açıklanmasının ardından Özyurtseven'in hangi bölümü kazandığı merak konusu oldu.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAZANDI

Ahmet Eren, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'nü kazandı.

Özyurtseven yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

"KENDİMİ BU ALANDA OLABİLDİĞİNCE GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum.