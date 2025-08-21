Yoğun bakımdan çıkan Ali Şen'den ilk fotoğraf

Efsane futbol ve iş insanlarından biri olan Ali Şen, sağlık sorunları yaşıyor...

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü'nün 31. Başkanı Ali Şen, 13 Ağustos'ta evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

"TEDBİREN YOĞUN BAKIMDAYDI"

Duruma ilişkin Şen'in oğlu Metin Şen, "Babamın sağlık durumu gayet iyi...Tedbiren yoğun bakımdaydı...Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise... Endişelenecek bir konu yok.. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz...'' açıklamasında bulundu.

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF

86 yaşındaki Şen, 6 günlük tedavisinin ardından dün taburcu olurken, tedavi sonrasında ilk fotoğraf geldi.

Ortaya çıkan fotoğrafta Şen'in yorgunluğu göze çarparken 86 yaşındaki Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı öğrenildi.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, 12 Nisan 1939’da Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. İş dünyasında uzun yıllar farklı sektörlerde yatırımlar yapan Şen, özellikle spor camiasındaki çalışmalarıyla tanındı.

İlk kez 1981-1983 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 1994-1998 döneminde yeniden başkan seçilerek kulübün önemli başarılarına imza attı.

"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.

Taraftarla kurduğu yakın bağ ve karizmatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinen Şen, Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden biri oldu.

Onun başkanlık dönemleri, sarı-lacivertli camiada halen sıkça anılmaktadır.