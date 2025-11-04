YÖK'ten Hakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklaması geldi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın 1994 yılında "Government and Politics" alanındaki lisans eğitimine başladığı ve 1997 yılında Almanya'da bulunan ABD menşeli "University of Maryland University College" adlı yükseköğretim kurumundan mezun olduğu kaydedildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, lisans öğrenim sürelerinin her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebildiği de vurgulandı.

Gerekli kredileri tamamlayarak mezun olan Fidan'ın, Yükseköğretim Kurulu'na denklik başvurusunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladığı bilgisi paylaşıldı.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Fidan’ın YÖK'e yaptığı denklik başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtilen açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla kendisine “Politik Bilimler” alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: