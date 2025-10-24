"Yolyemezler" suç örgütüne yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasa dışı bahis ile mücadele...

Ekipler, 2024 ile 2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, dördü başka suçlardan cezaevinde tutuklu olan, toplam 51 şüpheliye yönelik harekete geçti.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNCA TALİMAT VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, toplam 51 şüpheliye yönelik arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 buçuk milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlenen 'Yolyemezler' çetesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU

"Yolyemezler" suç örgütü, 2023 yılındaki bir operasyonla çökertilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyonda örgüt lideri M.S.A., bir villanın mutfak kısmında tezgah altındaki gizli bölmede yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanmıştı.