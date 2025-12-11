Yonca Evcimik'ten skandal sözler: Köpek sesi ve çocuk sesini bir tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Yıllardır çete halinde gezen başıboş vahşi köpekler tehlike saçıyor.

Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye, başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok...

AKLA ZİYAN İFADELER

Çılgın Bediş dizisiyle ünlenen oyuncu Yonca Evcimik, katıldığı programda akla ziyan ifadeler kullandı.

KÖPEK SESİNİ, ÇOCUK SESİYLE KIYASLADI

Başıboş köpeklerden rahatsız olan vatandaşlara sözlü saldırıda bulunan Evcimik, "Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yonca Evcimik'in bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

2024'TE YAYINLANAN KORKUNÇ RAPOR

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılından itibaren Temmuz 2024'e kadar toplam 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.

2022 yılından itibaren hayvana çarpma sonucu 2 bin 666 trafik kazası kayıtlara geçti. 37 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Kazaların 1078’i 2022 yılında, 1091’i 2023 yılında, 497’si ise 2024’ün ilk 7 ayında gerçekleşti.

Yola çıkan hayvanların neden olduğu bu kazalarda, 2022 yılında 14 kişi hayatını kaybetti, 1579 kişi yaralandı. 2023 yılında 15 kişi hayatını kaybetti, 1598 kişi yaralandı. 2024 yılının ilk 7 ayında ise 8 kişi hayatını kaybetti, 726 kişi yaralandı.