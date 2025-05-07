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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin de başrolü olduğu sosyal medya provokasyonlarına katılan yönetmen İlker Canikligil, bir YouTube programında AK Partilileri hedef aldı.

AK Parti seçmenini aşağılayan Canikligil, yayın sırasında toplu katliam çağrısı yaptı.

TUTUKLANMIŞTI

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil, gözaltına alındı.

Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 26 Mart günü tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

İlker Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Canikligil, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması neticesinde, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.