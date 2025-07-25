Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan kaza geçirdi

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'dan acı haber....
Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
SARIASLAN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.