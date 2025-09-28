Yozgat'ta yapımı tamamlanan 184 konut ve 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Yozgat'ta Menekşe Evleri TOKİ yerleşkesinde tamamlanan dairelerin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Teslim töreninde açıklamalar yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz, projenin ayrıntılarından söz etti.

"TOPLAM 17,5 MİLYON TL KİRA YARDIMI YAPILDI"

Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye'de ilk kez tüm hak sahipleri ile anlaşma sağlandığını belirterek şunları söyledi:

338 hak sahibi ile 2022 yılında yüzde 100 mutabakata varılarak Türkiye'de ilk defa bir kentsel dönüşüm alanında tüm hak sahipleri ile uzlaşma sağlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca bugüne kadar 48 ay boyunca hissedarlar dahil olmak üzere 338 hak sahibine toplam 17 milyon 540 bin 200 lira kira yardımı yapılmıştır. Projede toplam 53 bin 360 metrekare inşaat alanımız ve 14 blok sayımız bulunuyor.

"184 KONUT VE 9 İŞ YERİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Bloklardan 2 blok 92 metrekare 2 artı 1 konseptinde, 3 blok 121 metrekare 3 artı 1 konseptinde ve 9 blok 139 metrekare 3 artı 1 konseptinde projelendirilmiştir. Toplam konut sayımız 301 toplam iş yeri sayısı 22 otopark sayısı 10 tanesi engelli olmak üzere 190’dır. Proje kapsamında üretilen 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibariyle başlanmıştır. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri daha sonraki süreçte satışa sunulacaktır.

"ANAHTARLARINI ALANLARA HAYIRLI OLSUN"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Emekleri olan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anahtarlarını alacak, mutlu yuvalarına kavuşacak insanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Protokol üyelerinin hak sahiplerine anahtar tesliminin ardından örnek dairelerin gezilmesiyle program sona erdi.