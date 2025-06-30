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Yüksek fiyatlar nedeniyle tatil beldelerindeki beachler boş kaldı

Alaçatı'dan paylaşım yapan ve boş kalan şezlongları kayda alan bir vatandaş, nedeninin ise yüksek fiyatlar olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinde fahiş fiyat artışları dikkati çekiyor. 

Bodrum ve Alaçatı gibi bölgelerde artan fiyat artışları, yerli turistlerin rotasını değiştirmeye başladı. 

ŞEZLONGLAR BOŞ KALDI

Özellikle Alaçatı'ya gelenler, pahalı olan beachler yerine halk plajlarını tercih etmeye başladı. 

Alaçatı'da bunu kanıtlayan bir görüntüyü kayda alan vatandaş, "Alaçatı beachleri kan ağlıyor arkadaşlar." dedi.

Boş şezlongları çeken vatandaş, durumu şu sözlerle özetledi;

"FİYATLAR YÜKSEK"

Bugün günlerden pazar, saat 15.00. Alaçatı'da bir özel plaja geldim. Gördüğünüz gibi boş. Fiyatlar yüksek olunca insanlar yavaş yavaş ayağını kesmeye başlamış buralardan.

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