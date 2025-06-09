Yunan basını yazdı: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye çok önde

Haber Merkezi

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.

Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.

Özellikle Yunanistan medyasında, Türk savunma sanayiine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor.

TÜRK İHA'LARI YUNAN BASININDA

Türk İHA'larının dünya genelindeki başarısı özellikle Yunan basınını cezbetmiş görünüyor.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNDE"

Pentapostagma gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın İHA savaşına hazır olmadığı, Türkiye'nin bu konuda çok önde olduğu vurgulandı.

"Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri entegre etme hazırlığı hâlâ eksik" denilen haberde, eski yasal çerçeve ve karmaşık bürokrasinin yerli İHA üretimi ve savunma modernizasyonunu yavaşlattığı belirtildi.

"TÜRK İHA'LARI AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

Haberde "Yunanistan’ın 82 İHA’sı sadece gözetleme amaçlı kullanılırken, Türk İHA’ları yapay zekâ destekli ve saldırı yetenekli görevlerde de aktif olarak kullanılıyor" ifade edildi.

"30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR"

Gazetenin paylaştığı bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan’da yeni İHA ve USV üretimi için en az üç yıllık bir hazırlık süresi ve devlet-ordu iş birliği gerekiyor. Buna karşılık, Türkiye ise Bayraktar TB2 ve Kızılelma gibi ileri düzey İHA’ları hem kullanıyor hem de 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. ABD ve İsrail gibi ülkelerde kriz zamanlarında hızlı tedarik mekanizmaları devreye girerken, Yunanistan’da savunma malzemesi tedarik süreçleri 2-5 yıl arasında sürebiliyor. Bu da Yunan ordusunu teknolojik dönüşüm yarışında geride bırakıyor." denildi.

YUNAN VE TÜRK İHA’LARININ MEVCUT KULLANIM PROFİLİ

Hâlihazırda Yunanistan’ın 82 İHA’sı sadece gözetleme amaçlı kullanılırken, Türk İHA’ları yapay zekâ destekli ve saldırı yetenekli görevlerde de aktif olarak kullanılıyor.