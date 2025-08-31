Yunan televizyonu Çelik Kubbe'yi konuştu: Türkiye büyük işler yaptı

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Yunan Skai televizyonu, sistemin özelliklerine geniş yer ayırarak haberde bilgiler paylaştı.

Programa katılan analizci, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yolu şu cümlelerle anlattı:

"TÜRKİYE SAVUNMAYA ÇOK BÜYÜK PARALAR YATIRIYOR"

Çok büyük bir yatırım söz konusu. Aselsan, devlet endüstrisi hava savunma sistemlerinin teslim etti. Hepsi Türk yapımı, Çelik Kubbe'yi oluşturuyor. Erdoğan, ayrıca Aselsan için 250 milyon dolar maliyetli 14 tesis açtı. 1,5 milyar dolarlık inanılmaz büyüklükte araziler verdi. Türkiye çok büyük paralar yatırıyor savunma endüstrisine. Sadece kendi savunma harcamaları için değil, hedefi aynı zamanda ihracat. Geçen yıl yajlaşık 8 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye'nin savunma sanayisi aynı zamanda dış politika.

"TÜRKİYE ERKEN UYANDI"

Türkiye'den büyük işler. Bizim için maalesef, Türkiye için başarı. Türkiye erken uyandı. Kıbrıs trajedisi ve akabindeki ambargo sonrası Türkiye, 'Bunları kendim imal edeceğim' dedi.

ÇELİK KUBBE'NİN ÖZELLİKLERİ

Çelik Kubbe Projesi, havadan gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmek amacıyla hayata geçirilen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olunan ÇELİK KUBBE Projesi Türk savunma sanayiinin kritik projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA DONATILDI

Çelik Kubbe projesinde ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanıldı. Çelik Kubbe; içinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındırıyor.

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getirdiği için “sistemler sistemi” olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. İlgili firmalar tarafından geliştirilen sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edildi.