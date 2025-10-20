Yunan ve Rum siyasetçilerden Tufan Erhürman'a peş peşe tebrik mesajları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yavru Vatan’da seçim süreci tamamlandı...

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

YUNAN VE RUM SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Erhürman'ın kazanmasının ardından Yunan ve Rum siyasetçilerden peş peşe tebrik mesajları geldi.

RUM LİDER İLK TEBRİK EDEN İSİM

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, seçime ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Erhürman'ı tebrik ettiğini belirterek en kısa sürede görüşmeyi beklediğini belirtti.

'CRANS MONTANA'YA DÖNÜŞ' TEKLİFİ

Hristodulidis, açıklamasında şunları kaydetti:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum. Bu doğrultuda, Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayrı resmi genişletilmiş toplantı, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Kıbrıs sorununun çözümü Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır.

"SEÇİMLERDEN MEMNUNUZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Tufan Erhürman'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerapetritis, "Kıbrıslı Türklerin Tufan Erhuman'ı yeni liderleri olarak atama iradesi, Genel Kurul kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları temelinde Ada'nın yeniden birleşmesi için yeni bir umut ve beklenti sayfası açıyor. Bu yeniden birleşme, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa ailesi içinde barış ve refahını garanti altına alacak." dedi.

Gerapetritis, "Önümüzdeki genişletilmiş gayrıresmi toplantıda bir sonraki adım üzerinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Mevcut çalkantılı uluslararası ortamda bölünmelere yer yoktur." ifadelerini kullandı.

ÇİPRAS'I MUTLU EDEN SONUÇ

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki topraklardaki seçim sonuçları olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"ZORLU GÖREVDE GÜÇ DİLİYORUM"

"Kıbrıs Türk toplumunda dünkü seçim sonucu olumlu bir gelişmedir. Kıbrıslı Türklerin federasyon çözümünü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini destekleme kararı, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde beklentiler yaratmaktadır" diyen Çipras, "Tufan Erhürman'a Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak üstlenmesi gereken zorlu görevde güç diliyorum." dedi.