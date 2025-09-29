Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye: Savaş nedeni kararından vazgeçin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye 1995 yılında ilan edilen ve anayasaya işlenen 'savaş sebebi' kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Miçotakis, haftalık sosyal medya paylaşımında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımını değerlendirirken, "Türkiye ile iyi ilişkiler arzuladığımızı vurguladım. Fakat aradan 30 yıl geçti, artık 'savaş sebebi' kararının geri çekilmesi gerekir. Çözümün yolu diyalogdur, silahların dili değil" ifadelerini kullandı.

1995'TE İLAN EDİLDİ

Türkiye, 1995'te 'Yunanistan'ın karasularını genişletmeye yönelik herhangi bir eylemini bir savaş nedeni sayacağını' anayasasına işlemişti.

Bu maddenin kalkmasını isteyen Miçotakis, ayrıca ülkesinin Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'de istikrar unsuru olarak görüldüğünü, yatırım açısından cazip bir merkez haline geldiğini ve Avrupa’ya enerji köprüsü sunduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE KARŞI ORDUYU GELİŞTİRİYORLAR

Türkiye'yle askeri bir mücadeleye girmek istemediğini ifade eden Yunanistan, Akdeniz'de Libya ve İsrail'le anlaşmalar yaparak baskın bir güç olmak istiyor.

Bir yandan barış çağrısı yapan Miçotakis, bir yandan da ordusunu güçlendiriyor.

Ordusunun modernizasyonuna yaklaşık 15 milyar euro harcamaya hazırlanan Yunanistan, özellikle Türkiye'ye karşı ordusunu geliştirdiğini defalarca belirtti.