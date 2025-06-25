Yunanistan, Türkiye endişesiyle savunma harcamalarında rekor kırdı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin birliğe mali katkıları da ele alınıyor.

Yunanistan, kendisi gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'deki sınır konularında kışkırtırken, bir yandan da Türkiye'nin sabrının taşması halinde askeri harcamalarında astronomik harcamalara gitmiş durumda.

ABD merkezli CNBC'nin yayımladığı kapsamlı bir analizde, Yunanistan'ın yüksek harcamalarına rağmen beklediği askeri güce ulaşamadığı vurgulandı.

BEKLENTİLERE RAĞMEN ASKERİ GÜÇ YETERSİZ

Yunanistan’ın yıllardır süren ekonomik darboğaza rağmen savunma alanındaki harcamalarını sürdürdüğünü belirten CNBC, tüm bu çabalara rağmen ülkenin, küresel anlamda güçlü bir askeri aktör haline gelemediğini kaydetti.

GSYİH'NİN ÜZERİNDE HARCAMA YAPILDI

2014 yılında kabul edilen NATO hedeflerine göre üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2’sini savunmaya ayırmaları bekleniyor. Ancak Yunanistan, bu hedefi aşarak GSYİH’sinin yüzde 3’ünden fazlasını savunma bütçesine aktarıyor.

TÜRKİYE KORKUSU, HARCAMALARI TETİKLİYOR

CNBC’nin analizine göre, Yunanistan’ın bu oranda bir savunma bütçesi ayırmasının temelinde Türkiye’ye yönelik tehdit algısı yatıyor. Ancak uzmanlar, yüksek harcamalara karşın Yunanistan'ın askeri kapasitesinde halen ciddi yapısal sorunlar bulunduğuna dikkat çekiyor. Raporda, bu denli büyük yatırımlara rağmen Yunanistan’ın askeri süper güç statüsünden uzak olduğunun altı çiziliyor.