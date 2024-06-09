Yunanistan'da Türkiye sınırını geçme tatbikatı Yunanistan, Türkiye sınırının sıfır noktasında "sınır geçiş" tatbikatı gerçekleştirdi. Tanklar ve helikopterlerin kullanıldığı bu tatbikat, altı farklı ülkeden gözlemciler tarafından yerinde takip edildi.

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Son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında bozulan ilişkiler, yeniden olumlu yönde ilerlemeye başladı.

Ancak Yunan tarafından yeni dönemdeki olumlu atmosfere gölge düşürecek bir tatbikat gerçekleştirildi.

Sınır geçişi tatbikatı yaptılar

Yunanistan, Batı Trakya'da Türkiye sınırının sıfır noktasında "sınır geçiş" tatbikatı düzenledi. Meriç Nehri'nin sınır bölgesinde gerçekleştirilen bu tatbikat, ABD, Mısır, Ermenistan, Bulgaristan, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen gözlemciler tarafından izlendi.

Tatbikatın adı "Nehir Rotası"

"Nehir Rotası" adı altında düzenlenen tatbikat, İskeçe'deki 4. Kolordu’ya bağlı 31. Motorlu Piyade Tugayı, 1. Ordu Havacılık Tugayı, 730. Köprücü Taburu ve 744. Köprücü Bölüğü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın amacı, personelin paletli ve tekerlekli araçların seyir kabiliyetlerini ve modern savaş koşulları altında su engellerini aşma tekniklerini gerçekçi bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktı.

Türkiye sınırına sıfır noktasında tatbikat

Tatbikatın son aşaması, Meriç Nehri'nin sıfır noktasına yakın bir bölgede kurulan gözlem çadırından izlendi. Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis, 1. Ordu / AB-OHQ Komutanı Korgeneral Dimokritos Konstandakos, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopulos, Ordu Destek Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDYS) Komutanı Korgeneral Dimitrios Bolomitis'in yanı sıra ABD, Mısır, Ermenistan, Bulgaristan, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen gözlemciler bu aşamayı birlikte takip ettiler.