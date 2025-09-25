Yunanlar bu kez horon oynadı

Yunanistan tarafı, yemeklerimizi kopyalama noktasında bir hayli ısrarcı.

Birçok yemeğin kendilerine ait olduğunu iddia eden Yunanlar, bu kez horon oynarken kayda alındı.

YUNANİSTAN'DAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Yunanistan'da kaydedildiği öğrenilen bir videoda, düğünde kemençe çalındığı ve horon oynandığı görüldü.

Binlerce kişinin horon oynadığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve defalarca da izlendi.

"HORON ELDEN GİDEBİLİR"

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine de peş peşe yorumlar yapılmaya başlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bunlar horonu bile çalmış" derken bazıları ise "Karadenizliler göreve, horon elden gidiyor" yorumlarını yaptı.