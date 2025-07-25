Yurdun çeşitli bölgelerinde süren yangınlara müdahale ediliyor

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde, yurdun birçok noktasında çıkan yangınlar da Yeşil Vatanımız yok oluyor...

Yeşil Vatan'ı korumak için ekstra dikkatli olmak gerekirken, ekipler ise yangınlarla aralıksız bir şekilde mücadele ediyor.

Bu kapsamda da; Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılırken, Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkiinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bölgelerinde gece inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti.

ANTALYA

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

GAZİPAŞA

Gazipaşa ilçesinin Doğanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR

Buca ilçesinin Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinin Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

MERSİN'DEN SEVİNDİREN HABER

Mersin'in Anamur ilçesinin Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, orman yangınının "büyük oranda kontrol altına alındığını" duyurdu

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiparane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

BAKAN YERLİKAYA, SON BİLANÇOYU PAYLAŞTI

27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasındaki orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Ali Yerlikaya, AFAD'dan 1191 personel ve 198 arama ve kurtarma aracının, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 953 personel ve 18 hava aracının, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 237 personelin yangına müdahale çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Yerlikaya, orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındığını aktararak, şunları kaydetti:

Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle 9 ilde 1157 bina, 1458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.



İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 lira ödenek gönderildi.



Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin lira ödeme yapıldı.

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğunun belirlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden 25'inin, Emniyet birimleri tarafından 56 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden de 2'sinin tutuklandığını belirtti.