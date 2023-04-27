Yurt dışında oy kullananlardan pusula fotoğrafları gelmeye başladı
ensonhaber.com

Türkiye için geri sayımda.

17 gün kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız için seçim süreci başladı.

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar kullanabiliyor.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve sınır kapılarında oy kullanan vatandaşlar, mührü bastıkları oy pusulalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Oylarımız Reis'e"

Bazı seçmenler fotoğraflara not eklemeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren bir vatandaşın, "Rabbim 14 Mayıs'ta bizlere şükür namazı kılmayı nasip eyle. Erdoğan'a takrar balkon konuşması nasip eyle. Oylarımız Reis'e." notu dikkat çekti.

İşte yurt dışı sandıklardan gelen o fotoğraflar;

Yurt dışında oy kullananlardan pusula fotoğrafları gelmeye başladı
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Yurt dışında oy kullananlardan pusula fotoğrafları gelmeye başladı
Yurt dışında oy kullananlardan pusula fotoğrafları gelmeye başladı