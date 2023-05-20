Yurt dışında oy kullanımı başladı, ilk kareler geldi: Depremzedelere sahip çıkanlayız Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor. Tarihinde ilk kez ikinci tur seçimlerine giden vatandaşlardan yurt dışında yaşayanlar, oy kullanma işlemlerine başladı. Oy kullanan bazı vatandaşlar ise gönderdikleri karelerle mesajlar veriyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan vatandaşlar, milletvekilliği sonuçlarını tamamladı.

Mecliste Cumhur İttifakı'na üstünlük veren vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise ikinci tura bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek oranda oy alması ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri hazımsızlığa uğrattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenler yaşadıkları hazımsızlıkları da depremzedelerden çıkarmaya başladı.

Depremezede vatandaşların Erdoğan'a oy vermesini kabullenemeyenler, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Bu durum ise yurt dışında yaşayan ve oy kullanacak olan vatandaşları da etkiledi. Oy kullanan vatandaşlar, verdikleri mesajlarda da bunu belirtti.

Yurt dışından Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj var

Yurt dışında vatandaşlar, oy kullanma işlemlerine başladı. Yoğun bir katılımın yaşandığı oy kullanma işlemlerinde de bazı mesajlar veriliyor.

Bu mesajlardan birisi de depremzedeler için geldi. Oy kullanan bir vatandaşın yazdığı kağıtta, "Depremzede kardeşlerimize küfür edenlere değil onlara sahip çıkan adama oy veriyoruz. Seninleyiz reis" ifadeleri yer aldı.

Depremzedelere hakaretler, tesettürlülere saldırmalar...

Depremzedeler hakaret etmeye devam eden bazı muhalif seçmenler, tesettürleri de hedef gösteriyor.

Sosyal medyada yayın açan bazı gruplar hem tesettür takanlara hem de İslamiyete yönelik ağır ifadeler kullanıyor.

Ayrıca bazı şehirlerde depremzedelerin konakladıkları ev ve otellerden kovulduğuna dair haberler gündeme geliyor.