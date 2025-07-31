Yurt genelinde camilerden yangın ve afetlere karşı dua anonsu

Türkiye genelindeki tüm camilerde, yatsı namazı öncesi okunan salanın ardından, anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonuyla, ülkemizi etkileyen orman yangınları ve çeşitli doğal afetler karşısında toplumsal dayanışma ve manevi birlik mesajı verildi.

AFETLERE KARŞI, ŞEHİTLER İÇİN ELLER SEMAYA AÇILDI

Müezzinler, yangınlardan ve her türlü afetten korunmak için Yüce Allah’a yakarırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, dirlik ve esenliği için de dualar etti. Çevre bilinci, afetlere karşı tedbirli olmanın önemi ve dayanışmanın gücü vurgulandı. Ayrıca vatanı uğruna can veren şehitlerimiz için de dualar gönderildi.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN DUA EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu dua programı, hem afetlerde zarar görenlere destek hem de milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından simgesel bir anlam taşıdı. Vatandaşlar, camilerde yapılan dualarla hem geçmişte yaşanan acılar için sabır hem de gelecekte benzeri felaketlerin yaşanmaması için rahmet diledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: