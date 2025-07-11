Yurt genelinde hafta sonu da sıcaklar kavuracak

Türkiye, hafta sonu sıcak hava dalgasının etkisi altında...

Hafta sonu, yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşsa da, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde olacak.

BAZI KESİMLERDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Ancak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel yağışlar görülmesi bekleniyor.

42-44 DERECELERİN ÜZERİNDE HİSSEDİLECEK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklıkların il merkezlerinde 42 ila 44 derece, ilçelerde ise birkaç derece daha yüksek olması öngörülüyor.

'ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Uzmanlar, sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü belirtilirken, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için öğle saatlerinde dışarı çıkmama veya gerekli önlemleri alma konusunda uyarıyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Büyükşehirlerde yağış beklenmiyor.

İstanbul'da hafta sonu hava parçalı bulutlu olacak.

Ankara'da hava açık, sıcaklıklar 36 ila 38 derece arasında seyredecek.

İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde, 30 ila 32 derece civarında olacak.

İzmir'de ise hava açık, sıcaklıklar 35 ila 37 derece arasında bekleniyor.