Yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçiyor: 12 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmeye başlıyor.

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde yerel yağışlar ve rüzgarlı hava bekleniyor.

KAR YAĞIŞI KAPIDA

Özellikle Ege kıyılarında fırtına uyarısı yapılırken, iç kesimlerde sis ve pusun gece saatlerinde etkili olacağı belirtildi.

Türkiye'nin batı ve iç bölgelerinde sıcaklıklar 10-25 derece arasında değişecek.

Yağışlı günler sınırlı kalırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yeni haftada kar geliyor.

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Marmara ve Kıyı Ege'de yerel sağanak yağışlar, yer yer gök gürültüsü eşliğinde görülebilir.

İç Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde pus ile sis etkili olacak.

YAĞMUR ETKİSİNİN SÜRDÜRECEK

Cumartesi günü parçalı bulutlu havanın hakimiyeti sürecek.

Batı Karadeniz ve Marmara'da öğleden sonra yerel yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali var.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Haftanın son günü ülke genelinde yağmur beklentisi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Kars illerinde kar yağışı kendini gösterecek.

Rüzgarlar Karadeniz'de doğu-güneydoğu yönünden orta kuvvette esecek.

12 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

1 Aralık Pazartesi günü, 12 şehir haftaya karla uyanacak.

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde, Güneydoğu ve Kuzeydoğu'da birkaç ilde olmak üzere birçok bölgede yağmur etkisini sürdürecek.

Marmara bölgesine de kayan yağışlar hava sıcaklığını da hissedilir seviyede düşürecek.

Ege ve Trakya bölgesi ise güneşli günler görmeye devam edecek.

ÜLKE GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRECEK

Salı günü ise iç ve doğu bölgelerde yoğun sis görülecek.

Kuzey ve yine doğuda bulutlu hava etkili olurken, Ege, Akdeniz ve Marmara'da güneşli günler bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

28 Kasım Cuma:

29 Kasım Cumartesi:

30 Kasım Pazar:

1 Aralık Pazartesi:

2 Aralık Salı: