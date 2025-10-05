Ülke genelinde sağanak yağış alarmı: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye, önümüzdeki hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu haritalarına göre, ülke genelinde sıcaklıklar genellikle 20-30 derece aralığında, yer yer 33 dereceye ulaşacak şekilde normallerin üzerinde olacak.

Ancak, özellikle 9 Ekim Perşembe günü neredeyse tüm yurtta beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar, günlük yaşamı etkileyecek nitelikte.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Bugün, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 20-32 derece, Karadeniz ve Akdeniz'de 23-30 derece aralığında hissedilecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı günde, batı ve iç kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, doğu bölgeler az bulutlu geçecek.

BULUTLU HAVALAR HAKİM OLACAK

Pazartesi günü, batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzeybatısı ile Burdur'un doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklıklar; İstanbul ve Ankara'da 20-25 derece, İzmir'de 24-27 derece, Antalya'da 28-30 derece civarında seyredecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor, sıcaklıklar 25-32 dereceye çıkacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Salı günü yağışlar, batıdan iç kesimlere doğru yayılacak.

Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı geçecek.

Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Çanakkale'nin doğusu, İzmir ve Ankara'nın güneyi ile kuvvetli yağış uyarısı var; sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Sıcaklıklar genel olarak 18-28 derece arasında, doğuda 30 dereceye yaklaşacak.

SICAKLIK HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Çarşamba günü ülke genelinde bulutlanma artacak.

Batı ve iç bölgeler yağışlı, doğu ise kısmen açık.

Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu sağanak alacak.

Sıcaklıkların Ankara'da 22-25 derece, İstanbul'da 20-23 derece olması bekleniyor.

Rüzgar güney yönlerden hafif esecek.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ HAKİM OLACAK

Perşembe ise haftanın en kritik günü; haritalarda Türkiye'nin büyük kısmını kaplayan yoğun yağış simgeleri dikkat çekiyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı dahil neredeyse ülke geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış alacak.

Özellikle kıyı Ege, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de şiddetli yağış öngörülüyor.

Sıcaklıklar hissedilir ölçüde düşse de nemli hava hissedilen sıcaklığı etkileyecek.

MGM, bu yağışların yerel sel, heyelan ve ulaşım sorunlarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşları uyarıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

5 Ekim Pazar:

6 Ekim Pazartesi:

7 Ekim Salı:

8 Ekim Çarşamba:

9 Ekim Perşembe: