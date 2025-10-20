Yurtta kış kendisini hissettirmeye başlıyor: Yerel yağışlar etkisini sürdürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye kışa hazırlanıyor...

Yurdun genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülmesi bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞLAR HAKİM

Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış tahminleri yapılıyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis görülecek.

SICAKLIK HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 22 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 28 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 27 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 11 derece

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

20 Ekim Pazartesi:

21 Ekim Salı:

22 Ekim Çarşamba:

23 Ekim Perşembe:

24 Ekim Cuma: