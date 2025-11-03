Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor: Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, ülke genelinde az bulutlu ve açık hava hakimiyeti sürecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Özellikle iç ve batı bölgelerde pus ve yer yer, sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.

PUS VE SİS ETKİLİ OLUYOR

Pazartesi günü az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Kuzey bölgelerde sabah saatlerinde pus ve sis etkili.

Sıcaklıklar gündüz 15-26 derece, gece 8-15 derece arasında değişecek.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Salı günü parçalı bulutlu, doğu Karadeniz'de ve batı Trakya'da yer yer hafif sağanak beklentisi var.

Sıcaklıklar hafif yükselerek 16-27 dereceye ulaşacak.

MARMARA'YA YAĞMUR GELİYOR

Çarşamba günü bulutluluk oranında artış ve Marmara'da yerel yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece don riski var.

Maksimum sıcaklıkların 14-25 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

BULUTLU HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü parçalı ve az bulutlu, Güneydoğu'da sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak.

Sabah sisleri Marmara ve Ege'de devam edebilir.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Cuma günü açık ve güneşli, sıcaklıklar 15-26 derece aralığında sabitlenecek.

Hafta sonuna doğru batı kesimlerde hafif esintiler artabilir.

