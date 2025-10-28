Yusuf Tekin: Okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılması hukuki zorunluluk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte asılmasına yönelik bir yazı gönderdi.

Bakanlığın bu adımı, muhalif cenahta büyük tepki ile karşılandı.

Günlerdir konu üzerinde tartışmalar devam ederken İstanbul'da basına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tartışmalara son noktayı koydu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte okullarda görünür olmasının cumhuriyet değerlerini geleceğe taşımak adına bir ödev ve aynı zamanda Anayasa'nın 104'üncü maddesi kapsamında hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

Tekin şunları söyledi:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli ödevlerden biri bize düşüyor.

Bu anlamda 3 temel hususa dikkat edilmesi lazım. Birincisi üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. İkincisi cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığı. Üçüncüsü de Anayasamızın 104’üncü maddesi çok açık cumhuriyetimizi ve milli birlik ve beraberliğimizi temsil etmek etmek durumunda olan Cumhurbaşkanımız.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN OKULLARDA GÖRÜNÜR OLMASINI İSTEDİK"

Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve değerlerine sahip çıksın diye Atatürk’ü, Türk bayrağını ve birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden sayın Cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum gerçekten çok üzülüyorum.

"ANAYASA 104'ÜNCÜ MADDEYE GÖRE ZORUNLULUK"

Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağı ve Atatürk ile birlikte okullarımızda bu şekilde posterlerinin asılması bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız yok."