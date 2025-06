Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni değerlendirdi

TGRT Haber TV'nin canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, gelecek yıldan itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2'nci sınıflarla devam edeceğini, kademeli şekilde bir sonraki yıl da süreceğini bildirdi.

Açıklamalarının devamında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çeşitli ülkelere örnek gösteriliyor" diyen Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE NE AMAÇLANIYOR

Müfredat değişikliği ile ne amaçlandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, yeni müfredat ile çağın önerdiği eğitim felsefesiyle uyumlu, beceri odaklı ve dinamik bir program yapmayı hedeflediklerini, Bakanlığa bağlı çeşitli birimlerden, genel müdürlüklerden ve öğretmenlerden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili geri dönüşler alıp programın dinamik olmasını ve belirli aralıklarla yenilenmesini sağlayacaklarını vurguladı.

HER KARARI ÖĞRETMENLERLE YAPTIKLARININ ALTINI ÇİZDİ

Tekin, başlangıçta özellikle muhalefetin ve muhalif sendikaların oluşturduğu iklimin, öğretmenler tarafından tersine döndürüldüğünü belirterek, öğretmenlerin programlarla ilgili pozitif geri dönüşler yaptığını dile getirdi.

Her kararı öğretmenlerle yaptıklarının altını çizen Tekin, planlı ve plansız yüzlerce öğretmenler odası toplantısı yaptıklarını söyleyerek, "Öğretmen arkadaşlarımız bizimle birlikte hareket etmezlerse, onlarla birlikte çalışmayı içselleştiremezsek beceremezsek yapmaya çalıştığımız hiçbir şeyin karşılığı olmayacaktır." dedi.

"BİRÇOK ÜLKEYE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK BİR MODEL"

Bakan Tekin, İstanbul'da yapılan 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı'nı anımsatarak, şöyle konuştu:

"MEB BÜNYESİNDE FETÖ MÜCADELESİ YAPILMAMIŞ OLSAYDI, BAHSETTİĞİMİZ POLİTİKALARIN HAYATA GERÇİRİLME İHTİMALİ YOKTU"

Tekin, FETÖ ile bağlantılı yayınevi ve dershanelerin vesayet oluşturduğunu ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ SAATTEN DAHA ERKEN YAYINLANDI AMA SINAVIN GÜVENLİĞİNİ RŞSKE EDECEK HİÇBİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili tartışmalara yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, hassas konularda yalan haberlerin doğru haberlerden daha hızlı yayıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"SINAVIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tekin, MEB'in Teftiş Kurulunca konuya ilişkin araştırmaların yapıldığını ve sınavın güvenliğiyle alakalı bir sorun bulunmadığını ifade ederek, sınav iptalinin de söz konusu olmadığını dile getirdi.

SERBEST KIYAFET KONUSU

Bakanlık tarafından serbest kıyafet konusunda alınan kararın sebebine ilişkin soru üzerine Tekin, bu konuda sosyoekonomik durum gibi çeşitli sebeplerle veliler, öğretmenler ve okul idarecilerinden şikayetler aldıklarını söyleyerek, şu yanıtı verdi:

Artık her okul kendi kıyafetini tanımlayacak. Bunu yaparken herhangi bir marka ya da herhangi bir mağazaya yönlendirmek gibi bir durum söz konusu değil. Okul idarecilerimizden istediğimiz şey çocukların giyecekleri kıyafeti sadece tanımlamalarıdır. Yani diyecek ki gri tişört, lacivert pantolon ya da etek, bunun malzemesi yün ya da her neyse onunla ilgili tanımlamasını yapacak, öğrencimiz ister kendi ilinden, ister başka bir ilden o renkte o koşullara uyan kıyafetleri alıp kullanacak.



Bir kararımız daha var, okul idaresinin çocuklarımızın her bir kademe için kıyafetlerini değiştirmesini istemiyoruz ki veliye ilave bir külfet ve maliyet çıkmasın. Aynı şekilde okul idarelerinin ya da okul aile birliklerinin veliyi herhangi bir satış birimine ya da mağazaya yönlendirmesini de engellemiş olduk böylece. Veli istediği yerden alışveriş yapacak.