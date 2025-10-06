Yusuf Tekin: Zorunlu eğitimin kısaltılmasını tartışacağız

Eğitimde yeni dönemin ayak sesleri...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik kendisine yöneltilen soruyla ilgili olarak "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız." demişti.

Bakan Tekin, katıldığı ‘Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının çıkışında gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı.

SON SÖZ TBMM'DE

Bu konunun karar mekanizmaları ile tartışılacağını söyleyen Bakan Tekin, "TBMM'nin takdirine göre sonuç ortaya çıkar." dedi.

Bakan Tekin, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Biz, bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyunda bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız.



Biz hiçbir şey paylaşmadık şu ana kadar, sadece bütün alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirdik.



1 Eylül itibariyle Milli Eğitim Akademisi artık fiilen ve resmen çalışıyor.



Öğretmen istihdamı ile ilgili süreç AGS temmuz ayında yapıldı. 24 Kasım itibariyle KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihlerinde yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir.



AGS kontenjanlarını tahminen aralık ayında ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız da eğitim öğretime başlar.

KABİNE TOPLANTISINDA SUNUM YAPILACAK

Bakan Tekin, pazar günü katıldığı televizyon programında, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Tekin, açıklamasında "İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." diye konuştu.