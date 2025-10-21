Yusuf Tekin'den "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılış töreni düzenlendi.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i KAÜ Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelişinde Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve rektör yardımcıları karşıladı.

5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİN KAFKAS GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

Tekin, etkinliği takip eden basın mensuplarının da 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Ardından Bakan Tekin, Kars'ta geçtiğimiz günlerde oynadığı Kafkas dansı ile sosyal medyada izlenme rekorları kıran 5'inci sınıf öğrencisi Hamza Tan'ın Kafkas gösterisini izledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program yöresel müzik dinletisi ile devam etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE SAHİP ÇIKMAK, EN ÇOK DA BU ÜLKENİN AYDINLARININ, AKADEMİSYENLERİNİN GÖREVİDİR"

Yeni akademik yılın ilk dersini veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Burası bilim üreten bir mekanizma, bir ortam ve sizden isteğim şu bilimsel üretiminizi lütfen bu ülkenin toplumsal faydasını maksimize edecek alanlara odaklandırın. Bu konu Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkmak, hepimizin ama en çok da bu ülkenin aydınlarının, bu ülkenin entelektüellerinin, akademisyenlerinin görevidir" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ" AÇIKLAMASI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini de anlatan Bakan Tekin, şöyle konuştu:

Eğitim öğretim programlarını, bugün Türkiye'de çok tartışılan Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yapmak istediğimiz şu, dünyada barışa, insan haklarına adalete riayet eden bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Bu temennilerle olmuyor.



Bunu yapmanın yolu biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem kendi öğrencilerimiz, gençlerimiz için, hem de dünyaya örnek olacak bir adım atmamız gerektiğiniz düşündük. Ve dedik ki odağına iyi insan yetiştirmeyi alan erdem, değer ve eylem üzerine kurgulanmış bir müfredat Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışan bir uygulama olacak dedik. Ve odağına dünya barışını, dünyada iyi insan yetiştirmeyi odağına alan bir müfredat hayata geçirdik.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu tarafından Bakan Tekin'e plaket takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.