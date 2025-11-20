Yusuf Tekin'den Veli Ağbaba'ya: Sana sıfır verdim

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Yusuf Tekin ile Veli Ağbaba arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
- Ağbaba'nın Bakan Tekin için hazırladığı karneyi değerlendiren Tekin, Ağbaba'nın ifadelerinin çoğunun doğru olmadığını belirtti.
- Tekin, Ağbaba'ya "Sana sıfır veriyorum" diyerek cevap verdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürüyor.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri vardı.
Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine sıra geldi.
BAKAN TEKİN SALONA GELDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Veli Ağbaba’nın kendisi için hazırladığı karneyi inceledi.
Bakan Tekin'in karneye baktıktan sonra Ağbaba ile yaşadığı diyalog, dikkatleri de çekti.
"BEĞENMEDİM, SIFIR"
Ağbaba’nın gündeme getirdiği ifadeleri değerlendiren Tekin, “Veli Bey, söylediklerinizin yüzde 99’u doğru değil. Sana sıfır veriyorum.” diyerek karşılık verdi.