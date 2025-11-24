Yusuf Tekin'den videolu Öğretmenler Günü paylaşımı: Hatıran yeter

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Bu kapsamda Ankara'da gün erken başladı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANITKABİR'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çeleng bıraktı.

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN HATIRAN YETER KLİBİ

Anıtkabir ziyaretinden sonra Bakan Tekin X hesabından bugüne özel bir paylaşımda bulundu.

Bugüne özel, Ferdi Tayfur'un unutulmaz eseri Hatıran Yeter şarkısının sözlerinden esinlenerek bestelenen şarkı ile hazırlanan videoyu paylaşan Tekin, paylaşıma bir de not düştü.

"ZAMAN GELİP GEÇSE DE ONLARIN HATIRASI YETER"

Tekin, "Bir öğretmenin dokunduğu kalp, yıllar sonra bile parlamaya devam eder. Zaman gelip geçse de onların hatırası yeter. Tüm öğretmenlerinizin Öğretmenler Günü’nü kalpten kutluyorum." ifadelerini kullandı.