Yusuf Tekin'den YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği haber...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları, bugün sabah saatlerinde açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerli sosyal medya platformu NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"SİZLERİN AZMİ, ÇALIŞKANLIĞI VE HAYALLERİ BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIDIR"

Tercih yapan gençlerin hayatlarında yeni bir yolculuğun ilk adımını attıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzun süredir verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz gayretin karşılığını almış bulunuyorsunuz. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve hayalleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Nerede olursanız olun elde edeceğiniz her başarı bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır.