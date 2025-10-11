Yusufeli HES 3 yılda 3,4 milyon megavatsaatlik elektrik üretti

Dev eserler bir bir yükselmeye devam ediyor...

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

ÜRETİM KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022'de tamamlanarak 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)'a devredildi.

Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, hem büyüklüğü hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

YUSUFELİ 3 YILDA 3,4 MİLYON MEGAVAT ELEKTRİK ÜRETTİ

EÜAŞ Yusufeli İşletme Müdürü Aziz Cengiz, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların kritik rolüne vurgu yaptı.

Cengiz şu ifadeleri kullandı: