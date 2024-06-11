Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü, bugün sabah saatlerinde ulaşıma açıldı. Mevcut kara yolunu 15,5 kilometre kısaltacak viyadükle, toplam 43 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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DHA

Artvin Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışı yapıldı.

Yüzlerce kişinin aralıksız çalıştığı, 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılan, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak olan 685 metre uzunluğundaki viyadüğün tamamlanmasıyla iki yaka birleşti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hizmetine sunuldu

İzolasyon, giriş, çıkış dolgu, alt ve üstyapı işlemleri ile asfaltlama çalışmaları tamamlanan viyadük, Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açıldı.

Ulaşım süresi 25 dakika kısaldı

'Çelik orthotropic köprü' olarak da projelendirilen, itme-sürme yöntemi ile inşa edilen, en yüksek ayağı zeminden 150 metre yüksekte bulunan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı.

8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine baraj suları üzerine kurulan viyadük sayesinde; Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısaldı.

43 milyon TL tasarruf edilecek

Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün hizmete girmesiyle, kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilmesinin yanı sıra sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı da sunulacak.

Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, yakıt ve zamanın yanında toplam 43 milyon lira tasarruf da sağlanacak.

"Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler"

Viyadükten aracıyla ilk geçen sürücüler, verilen hizmetin hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundu. Sürücü Halim Tüylüoğlu, "Halkımız aylardın buranın açılmasını bekliyordu. Çok güzel oldu. Biz buna boğaz köprümüz diyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bir diğer sürücü Emin Bülbül de "Çok güzel bir viyadükten geçiş yaptık. Gönülleri birleştiren bir köprü oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)