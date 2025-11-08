Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor: Yoğunluk tedbiri alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde 500 bin konutun inşası için start verildi...

Vatandaşlar, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini merak ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

BAŞVURULAR PAZARTESİ GÜNÜ ALINMAYA BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, pazartesi günü başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor." mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

BAŞVURULARDA 2 YÖNTEM KULLANILACAK

Buna göre başvurular; e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.

E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ ALINDI

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

BAŞVURU BEDELİ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ALINMAYACAK

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.