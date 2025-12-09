Zafer Arapkirli'den İstanbul'daki ulaşım sorununa: İBB'ye sabotaj yapılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul ulaşımında sorunların sonu gelmiyor...

Bitmek bilmeyen otobüs sorunu, sürekli arızalan ve yolda kalan metrobüsleriyle İstanbulluları isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sorunlara bir türlü çözüm bulamıyor.

Yaşanan kazalar, yangınlar, can kayıpları yaralanmalar derken iç çığırından çıkmış durumda.

MUHALİF GAZETECİLER SORUNU GÖRMEYE BAŞLADI

Her geçen gün daha da kötüleşen trafik ve ulaşım sorununa artık muhalif kimliğiyle bilinen gazeteciler bile isyan etmeye başladı.

Son paylaşım, uzun yıllardır muhalif medyada program sunan Zafer Arapkirli'den geldi.

İBB'YE SESLENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arapkirli, İBB'ye seslenerek, "Çıkıp izah edin" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında İBB'nin yönetememe sorununu görmeyen Arapkirli, "Son zamanlarda İETT otobüs seferleri ve metro istasyonlarıyla ilgili sorunlarda ciddi bir yükseliş trendi gözleniyor." dedi.

"KÜÇÜMSENECEK BİR SIKINTI DEĞİL"

Sorunların kaynağının CHP'li İBB yönetimine yönelik sabotaj olacağını söyleyen Arapkirli, şunları kaydetti:

"Sadece kişisel deneyimimden hareketle bile şunu söyleyebilirim. Her sabah aynı saatte ilk duraktan bindiğim otobüs, son 1 ay içinde tam 4 kez ya "sefer iptali" ya "arıza" (üstelik son durağa gelmişken oradan kalkamama şeklinde) nedeniyle iptal edildi. Bu, kabul edilebilir bir sıklık (haftada bir) değil. Durağa gelip dikilen çok sayıda orta yaşlı ve yaşlı insanın, metroya kadar yürümek (koca bir yokuş çıkmak) zorunda kalması hiç küçümsenecek bir sıkıntı değil.

"SABOTAJ MI VAR"

Başka hatlarda ve semtlerde de aynı şikayetler arttı. yoğun olmayan saatlerde halk otobüslerinin, "kurtarmıyor" saikiyle sefere çıkmaması gibi yakınmalar var. Metro istasyonlarının yürüyen merdiven, yürüyen yol ve asansör arızalarında tahammül edilemez bir artış söz konusu.

Neler oluyor?

- Yatırım/ödenek/personel/yedek parça sıkıntısından mı kaynaklı?

- Sabotaj mı var?

- Yaygın bir yönetsel bir zaafiyet mi söz konusu?

"BUNU İZAH ETMEK GÖREVİNİZ"

İBB'ye (CHP'ye) yönelik saldırının bunlarla bir ilgisi var mı? Durumun bu açıdan bir analizi yapılmış mıdır? Bunları bilmek ve tabii ki bunlardan bağımsız olarak "kesintisiz - kaliteli hizmet" istemek İstanbul halkı olarak hakkımız değil mi? Bunları İstanbulluya izah etmek göreviniz."