Zafer Partisi'nden İstanbul Teşkilatı'na "Saraçhane'deki mitinge" ilişkin talimat

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Yolsuzluk kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun tutukluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de, CHP miting düzenleyecek.

"SALI AKŞAMI BİR KEZ DAHA UMUDUN HİÇ BİTMEDİĞİ YERDEYİZ, SARAÇHANEDE'YİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan çağrıda, şu ifadelerde bulunuldu:

Boyun eğmiyoruz! Çünkü bu mücadele bir kişinin mücadelesi değil. Bu mücadele, Türkiye’nin yoluna demokrasi ile devam edip etmeyeceğinin mücadelesi. Hakkın, hukukun, adaletin, refahın, varlığın mücadelesi. Bu mücadele gençlerin, emekçilerin, emeklilerin, 86 milyonun mücadelesi.



İşte bunun için 100. günde, salı akşamı bir kez daha umudun hiç bitmediği yerdeyiz, evimizdeyiz, Saraçhane’deyiz. Bu utanca, bu adaletsizliğe, bu darbe düzenine karşı hep birlikte duralım. Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım. 1 Temmuz Salı 20.30 Saraçhane