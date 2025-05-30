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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor.

Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu'nu sık sık ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunarak son durum hakkında bilgi veriyor.

Özel'in, son ziyaretinden sonra İmamoğlu hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.

"GÖĞÜN 7 KAT ÜZERİNDE"

İmamoğlu'nun moralli olduğuna dikkat çeken Özel, "Biraz önce ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu 7 metrelik hücrede, göğün 7 kat üstünde büyük bir moralle duruyor." dedi.

Bir yandan benzetme bakımından tepki çeken bir yandan da dalga konusu olan bu sözleri, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü Programı'nda gazeteci Zafer Şahin yorumladı.

"BİR SONRAKİ AÇIKLAMA 'MESİH İMAMOĞLU' OLUR"

Şahin,şunları söyledi:

"Özgür Bey'in bir sonraki açıklaması 'Beklenen Mesih İmamoğlu' olacak diye düşünüyorum. Yani gidişat oraya gidiyor.

"FETİH GÖRSELİNDE EN ÖNDE İMAMOĞLU VAR"

Bugün de mesela İstanbul'un fethiyle ilgili bir görsel paylaşmış Özgür Bey. Orada da Fatih Sultan Mehmed Han, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ekrem İmamoğlu ile Fatih'in atı var.

Ve en önde İmamoğlu var. İstanbul'un fethi yahu! Çağ değiştiren tarihi bir olay. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelenin kahramanı... İmamoğlu'nu nereye oturtuyorlar bilemiyorum."