Zam teklifini beğenmeyen memurların eylemi sürüyor

Memur ve memur emeklisinin gözü zam haberinde...

Memurların dün iş bırakmasının ardından, akşam saatlerinde yeniden masaya oturuldu.

Memur için son zam teklifi; 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu.

2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.

SENDİKALAR TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.

EYLEM YAPTILAR

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8. Dönem Toplu Sözleşme eylemi gerçekleştirdi.

Eylem kapsamında Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, açıklamalarda bulundu.

"KABUL ETMİYORUZ"

Burada konuşan Kaya, kamu işverenin verdiği teklifin memur için yetersiz olduğunu söyleyerek, "Bu teklifi kabul etmiyoruz, etmiyoruz, etmiyoruz" ifadesinde bulundu.

YEMEK KAZANLARIYLA BAKANLIĞIN ÖNÜNE GELDİLER

Eylem çerçevesinde konfederasyon üyeleri yanlarında getirdikleri balon ve yemek kazanlarıyla yapılan teklife tepki gösterdi.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.

Hükümet ise 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 önerdi.

2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 önerdi.

Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerdi.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.