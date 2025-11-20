Zehirlenen Kadir Böcek yaşasaydı yeni yaşını kutlayacaktı

- Kadir Böcek ve ailesi Almanya'dan İstanbul'a tatile geldi.
- 12 Kasım 2025'te konakladıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.
- Kadir Böcek, yaşasaydı bugün 6 yaşına girecekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Böcek Ailesi, Almanya’dan çok sevdikleri memleketlerine gelip özledikleri yemekleri, görmek istedikleri yerleri gezmeyi hayal ederek otele yerleşmişti.
Böcek Ailesi, 11 Kasım’da Ortaköy’e yemek yemek için gitti.
Bir saat sonra, yani aynı gün saat 17.00’de ilaçlama firması otele geldi ve otelde ilaçlama gerçekleştirildi.
BİR AİLE YOK OLDU
Yaklaşık 2-3 saat sonra Böcek Ailesi tekrar kaldıkları otele geldi.
Konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek Ailesi'nin dört ferdi de hayatını kaybetti.
BUGÜN DOĞUM GÜNÜ
Böcek Ailesi'nden Kadir Böcek'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kadir Böcek yaşasaydı bugün 6 yaşına girecekti.