Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için barış diplomasisi yürütüyor.

Savaşın başından bu yana taraflarla görüşen ve ortak bir zeminde buluşma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu, dünyadaki liderlere de örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Erdoğan'a bir mektup yazdı.

Zelensky, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

"BÜYÜK BİR MİNNETTARLIK DUYUYORUM"

Zelensky, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum." dedi.

Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:

"TÜM ALANDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"