Fatma Şahin: Hedefimiz sürücüsüz ve otonom toplu taşıma

Gaziantep, yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından biri olarak görülen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şahin, paylaşımında toplu taşımada yeni bir dönemin müjdesini verdi.

25 ELEKTİRKLİ OTOBÜS FİLODA

Başkan Şahin, şu anda kent genelinde 25 elektrikli otobüsün aktif olarak hizmet verdiğini, yeni araçların da filoya dahil edilmeye devam edeceğini duyurarak "25 elektrikli otobüsümüz şu anda yollarda, yenilerini de envanterimize katmaya devam edeceğiz." dedi.

BİR SONRAKİ HEDEF SÜRÜCÜSÜZ TOPLU TAŞIMA

Bir sonraki hedeflerini de açıklayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi hedefimiz; otonom, sürücüsüz ve %100 güvenli otobüsleri filomuza dahil etmek.



Ülkemizde mevzuat bu teknolojiye uygun şekilde güncellendiğinde,

sisteme hazır ilk şehir olmak için altyapı çalışmalarımızı şimdiden hazırlıyoruz.



Hepinize hayırlı, bereketli bir hafta sonu diliyorum.

GAZİANTEP'TE DİKKAT ÇEKEN PROJELER

Gaziantep tarihinin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan OSB tüneli her geçen gün ilerlemeye devam ederken Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, "2 yılda bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz" demişti.

Daha önce de Kuzeyşehir’deki 23 Nisan Parkı'nda uygulanan zemini tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel tasarım sayesinde suyu emerek tekrar kullanım için depolama alanına gönderen zemini uygulamalı olarak anlatmıştı.