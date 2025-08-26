Zengezur Koridoru nedir? Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın ana topraklarını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile kara ve demiryolu üzerinden doğrudan birbirine bağlamayı hedefleyen stratejik bir ulaşım projesi olarak öne çıkıyor.

Bu hat, yalnızca Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ulaşım altyapısına da önemli katkılar sağlayacak.

Koridorun hayata geçirilmesiyle, Azerbaycan’ın Türkiye üzerinden Akdeniz’e ve Avrupa’ya açılımı kolaylaşacak; Türk dünyasının Orta Asya’dan Çin’e, Avrupa’ya kadar uzanan geniş coğrafyada transit ticaret ve ulaşım ağlarına entegre olması mümkün olacak.

Koridor, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak ticaretin artmasına olanak tanıyacaktır.

ZENGEZUR KORİDORU NE ZAMAN AÇILACAK?

Zengezur Koridoru’nun 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projenin Türkiye ayağını oluşturan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli ise 22 Ağustos 2025’te Iğdır’da atıldı. Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu hattın 4–5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Dolayısıyla koridorun hem karayolu hem de demiryolu bağlantılarının 2028–2029 yılları arasında tam anlamıyla işler hale gelmesi öngörülüyor.