Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekim tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) 2. eleme turu karşılaşmalarının sona ermesinin ardından 39 takımla birlikte 17 takım daha 3. eleme turu kura çekimine katılıyor.
16-18 Eylül günlerinde yapılan 2. tur maçlarının ardından futbolseverler 3. eleme turu kura çekimlerine odaklanmış durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programının paylaşılmasıyla birlikte kura çekim tarihleri netleşti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TFF tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda, 56 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 26 Eylül Cuma günü saat 14:30'da yapılacak.
Kura çekimi Riva TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, canlı olarak A Spor'dan aktarılacak.